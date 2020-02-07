2020-02-07T06:28:52+03:00
Происшествия

Ищут несколько недель: 77-летний пенсионер пропал без вести под Иркутском

Анатолий Муха не выходит на связь с конца января
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Ищут несколько недель: 77-летний пенсионер пропал без вести под Иркутском. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Ищут несколько недель: 77-летний пенсионер пропал без вести под Иркутском. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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О пропаже 77-летнего Анатолия Мухи из села Мамоны, под Иркутском полицейским сообщила его взволнованная родственница. Она рассказала, что пенсионер не выходит на связь с конца января. Где он может находиться, никто из родных не знает.

В ГУ МВД России по Иркутской области сообщают особые приметы пропавшего мужчины. Его рост 182 сантиметра, плотного телосложения, седые короткие волосы, серо-голубые глаза. На момент пропажи был одет в черную куртку, черные брюки, черную меховую шапку и черны ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Анатолия Мухи, просят сообщать в ближайший отдел полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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