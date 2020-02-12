12 Февр. 2020 2020-02-12T11:44:01+03:00

Пользовалась сама: сотрудница банка оформила кредитную карту на пенсионерку без ее ведома Фото: Виктория МИНАЕВА

О существовании кредитки женщина узнала, когда с ее счета списали первый платеж

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«С вашего счета списаны средства в счет погашения задолженности по кредитной карте» - сообщение с подобным содержанием накануне получила пенсионерка в городе Братск Иркутской области. Женщина, конечно, сразу же отправилась в банк, где объяснила, что никогда подобной пластиковой карточки не оформляла. Сотрудники службы безопасности банка попросили разобраться с этим полицейских.

- Была проверена документация коммерческой организации, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Предварительно установлено, что 25-летняя братчанка, работавшая в организации, оформила на 68-летнюю клиентку кредитную карту с лимитом 50 тысяч рублей.

Сделано это было без ведома пенсионерки. Экс-сотрудница банка, подозреваемая в мошенничестве, была задержана.

- При обыске в квартире задержанной сыщиками изъяты сим-карты и банковские карты, - отмечают в ведомстве.

Девушку отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовно дело по статье «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».

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ИСТОЧНИК KP.RU