2020-02-12T11:44:01+03:00
Происшествия

Пользовалась сама: сотрудница банка оформила кредитную карту на пенсионерку без ее ведома

О существовании кредитки женщина узнала, когда с ее счета списали первый платеж
Мария КНЯЗЕВА
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Пользовалась сама: сотрудница банка оформила кредитную карту на пенсионерку без ее ведомаПользовалась сама: сотрудница банка оформила кредитную карту на пенсионерку без ее ведомаФото: Виктория МИНАЕВА
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«С вашего счета списаны средства в счет погашения задолженности по кредитной карте» - сообщение с подобным содержанием накануне получила пенсионерка в городе Братск Иркутской области. Женщина, конечно, сразу же отправилась в банк, где объяснила, что никогда подобной пластиковой карточки не оформляла. Сотрудники службы безопасности банка попросили разобраться с этим полицейских.

- Была проверена документация коммерческой организации, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Предварительно установлено, что 25-летняя братчанка, работавшая в организации, оформила на 68-летнюю клиентку кредитную карту с лимитом 50 тысяч рублей.

Сделано это было без ведома пенсионерки. Экс-сотрудница банка, подозреваемая в мошенничестве, была задержана.

- При обыске в квартире задержанной сыщиками изъяты сим-карты и банковские карты, - отмечают в ведомстве.

Девушку отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовно дело по статье «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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