Три месяца опекун получала пенсию умершего инвалида: суд в Иркутской области постановил вернуть деньги

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:08:55+03:00

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С 2010 года жительница Усолья-Сибирского оформила опеку над недееспособным инвалидом. Спустя шесть лет, в 2016 году, он умер. Сведения о его смерти поступили в ПФР города только через три месяца после кончины. Все это время женщина получала на почте пенсию и ежемесячные выплаты, предназначенные умершему. За три месяца получилось чуть более 57 тысяч рублей.

- В июле 2019 года Пенсионный фонд обратился к ней с предложением вернуть переплату, - сообщает пресс-служба Усольского городского суда.

Однако, женщина не вернула деньги «по-хорошему», сотрудники ПФР обратились в суд с просьбой о взыскании средств. На судебное заседание усольчанка не явилась, пояснений никаких не передавала.

- Суд удовлетворил исковое заявление Пенсионного фонда и взыскал с ответчицы в его пользу сумму незаконно полученной пенсии и ежемесячной денежной выплаты - 57 205,08 рублей, - подчеркнули в суде.

Также женщине придется оплатить и гос.пошлину - 1 116,15 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU