2020-02-13T04:14:58+03:00
Общество

Врача, бравшего деньги за помощь в оформлении инвалидности, судили в Иркутской области

Медик из Бодайбо взял «вознаграждение» у пяти сибиряков
Мария КНЯЗЕВА
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Врача, бравшего деньги за помощь в оформлении инвалидности, судили в Иркутской областиВрача, бравшего деньги за помощь в оформлении инвалидности, судили в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Офтальмолог районной больницы в Бодайбо предлагал пациентом помощь в оформлении инвалидности, чтобы они потом получали «полагающиеся» социальные выплаты. Конечно, услуга эта была не бесплатная. На уговоры врача согласились пять человек.

- После получения обманным путем от 5 граждан денежных средств, врач обещанных действий не совершал и не мог их совершить, так как это не относится к его компетенции, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Врач свою вину признал. Суд состоялся накануне. Медика приговорили к лишению свободы на 2 с половиной года условно с испытательным сроком в 2 года. Кроме того, по решению суда, врачу предстоит вернуть потерпевшим деньги на сумму 205 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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