13 Февр. 2020 2020-02-13T04:41:58+03:00

В больницу по решению суда: больного туберкулезом госпитализировали в Братске Фото: Иван СМИРНОВ

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В больницу в недобровольном порядке. Такое решение накануне вынесли в Падунском районном суде города Братск. Там рассматривалось дело мужчины, уже десять лет состоящего на учете в туберкулезной больнице, но отказывающегося от профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий.

- Кроме того, мужчина не соблюдал санитарно-гигиенические правила, установленные для больных туберкулезом, - отмечают в пресс-службе Прокуратуры Иркутской области. – Пришлось вмешиваться прокурору.

Была проведена проверка и подан иск в суд о принудительной госпитализации лица. Иск судьей был удовлетворен. Больной отправлен на лечение.

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