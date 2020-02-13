В больницу по решению суда: больного туберкулезом госпитализировали в Братске
В больницу в недобровольном порядке. Такое решение накануне вынесли в Падунском районном суде города Братск. Там рассматривалось дело мужчины, уже десять лет состоящего на учете в туберкулезной больнице, но отказывающегося от профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий.
- Кроме того, мужчина не соблюдал санитарно-гигиенические правила, установленные для больных туберкулезом, - отмечают в пресс-службе Прокуратуры Иркутской области. – Пришлось вмешиваться прокурору.
Была проведена проверка и подан иск в суд о принудительной госпитализации лица. Иск судьей был удовлетворен. Больной отправлен на лечение.
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