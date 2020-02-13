2020-02-13T04:59:45+03:00
Общество

Выдачу разрешений на работу в Иркутской области гражданам КНР приостановили

Всему виной вспышка коронавируса в Китае
Мария КНЯЗЕВА
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Выдачу разрешений на работу в Иркутской области гражданам КНР приостановилиВыдачу разрешений на работу в Иркутской области гражданам КНР приостановилиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Коронавирус в Китае вносит изменения в жизни большинства людей. Так, иностранных работников из Китая в ближайшее время в Приангарье не увидим. Кроме, конечно, тех, кто уже трудится в России. Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области временно приостановило выдачу разрешений на их трудовую деятельность.

- Кроме того, работодатели должны продлить отпуск тем рабочим, которые уехали за пределы России, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. -

Вызвана такая мера вспышкой коронавируса в Китае. Напомним, на 12 февраля число погибших в мире от нового вируса – 1115 человек. В России на этот момент было зарегистрировано всего два случая – в Тюмени и в Чите. Оба пациента на данный момент выздоровели. Накануне их выписали из больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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