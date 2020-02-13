2020-02-13T06:37:34+03:00
Общество

За попытку продажи наркотиков 10 лет тюрьмы: не явившуюся в суд сибирячку объявили в розыск

Жительница Братска свою вину признала, но на оглашение приговора не пришла
Мария КНЯЗЕВА
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За попытку продажи наркотиков 10 лет тюрьмы: не явившуюся в суд сибирячку объявили в розыскЗа попытку продажи наркотиков 10 лет тюрьмы: не явившуюся в суд сибирячку объявили в розыскФото: Андрей КОПАЛОВ
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Хотела попробовать себя в качестве наркоторговца. Однако, сделать это жительнице Братска не удалось. Еще до совершения первой сделки наркотики у женщины обнаружили полицейские. Было заведено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…»

Как установили следователи в ходе расследования, вещество общей массой 4,666 грамма подсудимая получила для реализации. Уголовное дело в отношении поставщика рассматривается отдельно. Продавать наркотики 34-летняя сибирячка хотела через Интернет, делая «закладки».

- Осужденная в судебном заседании признала свою вину, - сообщает пресс-служба Братского городского суда. – С учетом того, что женщина уже была ранее судима за кражу, ей назначили 10 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Однако, о том, какое наказание ее постигнет, братчанка слушать не пожелала, на оглашение приговора не пришла. Женщину объявили в розыск.

Сведения о ее несовершеннолетней дочери направлено в Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по городу Братску. Решается вопрос о необходимости установления попечения над девочкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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