13 Февр. 2020 2020-02-13T06:37:34+03:00

За попытку продажи наркотиков 10 лет тюрьмы: не явившуюся в суд сибирячку объявили в розыск Фото: Андрей КОПАЛОВ

Жительница Братска свою вину признала, но на оглашение приговора не пришла

Изменить размер текста: A A

Хотела попробовать себя в качестве наркоторговца. Однако, сделать это жительнице Братска не удалось. Еще до совершения первой сделки наркотики у женщины обнаружили полицейские. Было заведено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…»

Как установили следователи в ходе расследования, вещество общей массой 4,666 грамма подсудимая получила для реализации. Уголовное дело в отношении поставщика рассматривается отдельно. Продавать наркотики 34-летняя сибирячка хотела через Интернет, делая «закладки».

- Осужденная в судебном заседании признала свою вину, - сообщает пресс-служба Братского городского суда. – С учетом того, что женщина уже была ранее судима за кражу, ей назначили 10 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Однако, о том, какое наказание ее постигнет, братчанка слушать не пожелала, на оглашение приговора не пришла. Женщину объявили в розыск.

Сведения о ее несовершеннолетней дочери направлено в Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по городу Братску. Решается вопрос о необходимости установления попечения над девочкой.

Читайте также:

Врача, бравшего деньги за помощь в оформлении инвалидности, судили в Иркутской области. Медик из Бодайбо взял «вознаграждение» у пяти сибиряков (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU