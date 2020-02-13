За попытку продажи наркотиков 10 лет тюрьмы: не явившуюся в суд сибирячку объявили в розыск
Хотела попробовать себя в качестве наркоторговца. Однако, сделать это жительнице Братска не удалось. Еще до совершения первой сделки наркотики у женщины обнаружили полицейские. Было заведено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…»
Как установили следователи в ходе расследования, вещество общей массой 4,666 грамма подсудимая получила для реализации. Уголовное дело в отношении поставщика рассматривается отдельно. Продавать наркотики 34-летняя сибирячка хотела через Интернет, делая «закладки».
- Осужденная в судебном заседании признала свою вину, - сообщает пресс-служба Братского городского суда. – С учетом того, что женщина уже была ранее судима за кражу, ей назначили 10 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Однако, о том, какое наказание ее постигнет, братчанка слушать не пожелала, на оглашение приговора не пришла. Женщину объявили в розыск.
Сведения о ее несовершеннолетней дочери направлено в Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по городу Братску. Решается вопрос о необходимости установления попечения над девочкой.
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