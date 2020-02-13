2020-02-13T12:13:07+03:00
Происшествия

Телефонные мошенники «застраховали» банковский счёт

В результате иркутянин лишился более 400 тысяч рублей
Нонна МАНЯН
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Телефонные мошенники «застраховали» банковский счётТелефонные мошенники «застраховали» банковский счётФото: Евгения ГУСЕВА
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-Мы поможем вам застраховать ваш счет от мошенников! - с таким лозунгом аферисты продолжают лишать денежных накоплений жителей Иркутской области. На этот раз в ловушку попался 55-летний иркутянин. Сначала на мобильный телефон мужчины пришло сообщение, что его карта заблокирована. А после раздался звонок: неизвестный представился сотрудником банка и предложил застраховать карту во избежание случаев мошенничества.

- Для проведения операции требовалось перевести со своей кредитной карты 420 тысяч рублей на продиктованный аферистом счет, якобы потом эти деньги вернутся обратно, а карта иркутянина станет застрахованной от всех случаев возможного убытка, – сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

После того как мужчина выполнил все действия, продиктованные аферистами, деньги на счет не вернулись. Телефона «сотрудника банка» оказался недоступен. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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