6 000 пачек поддельных сигарет изъяли на КПП в Иркутской области
На стационарном контрольно-пропускном пункте в Тайшетском районе «Рубеж» сотрудники ГИБДД остановили тягач «Мерседес-Бенц-Актрос-184». При проверке в салоне автомобиля были найдены 20 картонных коробок.
- Сотрудники вскрыли коробки, внутри - около 6 000 пачек табачных изделий с признаками подделки специальных марок, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – Документов на продукцию не было.
На место были вызваны сотрудники следственно-оперативной группы. Товар они изъяли.
- Образцы табака направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области, - отмечают в ведомстве.
Установлено, что везли пачки из Новосибирской области в Братск. Но кто организатор поставки и получатель - предстоит выяснить. В отношении водителя составлен административный протокол «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения».
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ИСТОЧНИК KP.RU