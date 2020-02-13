6 000 пачек поддельных сигарет изъяли на КПП в Иркутской области

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:56:36+03:00

20 коробок с 6 000 пачками поддельных сигарет изъяли на КПП в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Фуру с коробками остановили сотрудники ГИБДД ночью в Тайшете

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На стационарном контрольно-пропускном пункте в Тайшетском районе «Рубеж» сотрудники ГИБДД остановили тягач «Мерседес-Бенц-Актрос-184». При проверке в салоне автомобиля были найдены 20 картонных коробок.

- Сотрудники вскрыли коробки, внутри - около 6 000 пачек табачных изделий с признаками подделки специальных марок, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – Документов на продукцию не было.

На место были вызваны сотрудники следственно-оперативной группы. Товар они изъяли.

- Образцы табака направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области, - отмечают в ведомстве.

Установлено, что везли пачки из Новосибирской области в Братск. Но кто организатор поставки и получатель - предстоит выяснить. В отношении водителя составлен административный протокол «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения».

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ИСТОЧНИК KP.RU