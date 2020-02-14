Погода в Иркутске 14 февраля: ветер до 10 м/с

14 Февр. 2020 2020-02-14T03:28:28+03:00

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В Иркутске в пятницу, 14 февраля, ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер дует юго-восточный утром со скоростью 2-7 м/с, днем потоки немного усилятся до 5-10 м/с. Температура воздуха утром -21…-23. Днем столбики уличных термометров покажут -8…-10 градусов.

- По области также переменная облачность, без существенных осадков, утром местами туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер будет юго-западный, юго-восточный со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Температура в регионе утром -18…-23, при прояснении -25….-30, в Катангском при облачной погоде до -14. Холоднее, по традиции, в верхнеленских районах, там 14 числа до -28…-33, местами до -24. Днем в Приангарье -7…-12, в пониженных формах рельефа -17…-22, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья местами -4…+1.

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ИСТОЧНИК KP.RU