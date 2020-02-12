2020-02-12T19:44:39+03:00
Происшествия

ФСИН начал проверку после появления в соцсетях фото убийцы Бориса Немцова Дадаева в колонии за роскошным столом

Снимки, которые опубликовали в социальных сетях, якобы сделаны в ИК №3 строгого режима Иркутска в июле 2018 года [фото]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Фотографии с застолья, якобы сделанные в иркутской исправительной колонии №3, появились в соцсетях. Фото: аккаунт Ислам Ирон во "ВКонтакте".Фотографии с застолья, якобы сделанные в иркутской исправительной колонии №3, появились в соцсетях. Фото: аккаунт Ислам Ирон во "ВКонтакте".
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ГУ ФСИН по Иркутской области начал служебную проверку, в каких условиях отбывают наказание осужденные в исправительной колонии №3 Иркутска. Красная икра и крабы - на всю страну прославился взыскательным вкусом и условиями содержания за решеткой участник банды цапков Вячеслав Цеповяз. И, кажется, убийца Бориса Немцова Заур Дадаев тоже в «маленьких» радостях себе не отказывает. В соцсетях появились фотографии, на которых Дадаев, осужденный за то, что 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве, недалеко от Кремля, застрелил политика-оппозиционера, якобы, находясь уже в исправительной колонии № 3 (ИК №3) Иркутска запечатлен за пышным застольем.

Снимки опубликовали в аккаунте «Ислам Ирон» Vkontakte. Всего кадров больше десятка. На них компания из 15-17 человек за длинным столом в светлой комнате, где стены расписаны в яркие желтый и зеленый цвета. На фото только мужчины: часть из них одеты в обычные футболки и брюки – по гражданке, другие - в тюремные робы с соответствующими бейджиками на груди. Так что то, что фото действительно сделаны в местах не столь отдаленных, сомневаться можно едва ли. И среди честной компании запечатлен и улыбающийся Дадаев. Снимки якобы сделаны в начале июля 2018 года. То есть уже во время того, как он находился в исправительной колонии № 3 Иркутска. Напомним, Заур Дадаев был этапирован в Иркутск в январе 2018 года отбывать 20-летний срок.

На снимках есть заключенный Заур Дадаев, осужденный за убийство Бориса Немцова. Фото: аккаунт Ислам Ирон во "ВКонтакте".

На снимках есть заключенный Заур Дадаев, осужденный за убийство Бориса Немцова. Фото: аккаунт Ислам Ирон во "ВКонтакте".

На столе - овощи, шашлыки, сок. Фото: аккаунт Ислам Ирон во "ВКонтакте".

На столе - овощи, шашлыки, сок. Фото: аккаунт Ислам Ирон во "ВКонтакте".

Ну а теперь - к застолью. Огурцы, помидоры, шашлыки, хлеб, яблоки, похлебка, похожая на бухлер (наваристый суп из баранины – прим. Ред.), - угощений много. Алкоголь? Нет, на столе только сок. В честь чего пиршество? И действительно ли все происходит в стенах иркутской исправительной колонии № 3? Пока сказать трудно, официальных подтверждений нет. Однако, что снимки подлинные, совсем не исключено.

ИК №3 Иркутска – учреждение небезызвестное, колония, можно сказать, «элитная». Почему? Контингент особенный. Здесь отбывают срок не воры в законе и отъявленные уголовники, а некогда сливки общества - бывшие чиновники высокого ранга, мэры, полицейские, адвокаты, судьи, прокуроры. Превышений должностных полномочий и взятки – вот основные статьи.

И в новостях ИК №3 Иркутска мелькает нередко. Сами сидельцы материала прессе подкидывать любят. Сначала экс-мэр Томска Александр Макаров (уже вышедший на свободу) свадьбу прямо за решеткой сыграл, потом осужденная интеллигенция устроила бунт против «тюремной баланды» и за «условно-досрочное освобождение и хорошее медицинское обслуживание». Про мятеж зэки даже сняли фильм и выложили в Сеть. Ну и, наконец, именно в ИК № 3 называли одним из мест, где бы мог отбывать наказание бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. По крайней мере, такие версии ходили, но по этапу его все же отправили в другой регион.

При каких обстоятельствах и когда именно сделано фото, пока точно неизвестно. Фото: аккаунт Ислам Ирон во "ВКонтакте".

При каких обстоятельствах и когда именно сделано фото, пока точно неизвестно. Фото: аккаунт Ислам Ирон во "ВКонтакте".

По неофициальным данным, в колонии имеется кафе и ходить туда не запрещено. Фото: аккаунт Ислам Ирон во "ВКонтакте".

По неофициальным данным, в колонии имеется кафе и ходить туда не запрещено. Фото: аккаунт Ислам Ирон во "ВКонтакте".

Условия содержания в ИК №3 соответствуют некогда высокому рангу сидельцев. Загибайте пальцы: зимний сад (зэки-селекционеры даже хвастались тем, что вывели новый сорт цитрусового дерева – гибрид лайма и лимона, назвали «Иркутским чудом»), зона релакса - сенсорная комната психологической разгрузки, клуб аквариумистики, где разводят более тысяч видов рыб, студия кабельного телевидения, кружки художественной самодеятельности (концерты, разные мероприятия, в том числе и спортивные здесь устраивают часто), библиотека, клуб, комната отдыха. Все это в распоряжении зэков, как и… кафе-бар «У Иваныча». Крепких горячительных напитков там не наливают, а вот сосиски в тесте, булочки, пирожки, чебуреками, шашлык – в ассортименте. Разумеется, за свой счет.

Не здесь ли состоялось то самое застолье Дадаева, о котором рассказывают пользователи соцсетей? Вполне возможно. Правда, пока о подобных праздниках, даже если таковой действительно имел место быть, Дадаеву придется забыть. Осенью 2018-го за постоянные нарушения режима, Заура Дадаева на год перевели в ангарскую колонию № 2. Отряд сменился камерой. А в декабре 2019-го адвокат Дадаева Шамсудин Цакаев сообщил «КП» - Иркутск» о помещении его подзащитного в помещения для строгих условий содержания (тюрьма внутри колонии). Тогда же руководство ФСИН подало ходатайство в суд об этапировании Дадаева в Ангарск уже на три года.

Сегодня стало известно, что Куйбышевский районный суд Иркутска удовлетворил представление начальника иркутской исправительной колонии №3 о переводе Дадаева в тюрьму. Однако в законную силу постановление пока не вступило.

Мужчины за столом, в том числе Заур Дадаев, судя по всему, не были против съемок. Фото: аккаунт Ислам Ирон во "ВКонтакте".

Мужчины за столом, в том числе Заур Дадаев, судя по всему, не были против съемок. Фото: аккаунт Ислам Ирон во "ВКонтакте".

Преположительно, фото застолья сделаны летом 2018 года. Фото: аккаунт Ислам Ирон во "ВКонтакте".

Преположительно, фото застолья сделаны летом 2018 года. Фото: аккаунт Ислам Ирон во "ВКонтакте".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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