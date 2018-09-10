2018-09-10T08:52:06+03:00
Происшествия

Ужесточили режим заключения: осужденного за убийство Бориса Немцова Заура Дадаева на год перевели в камеру

Из иркутской колонии №3 Заура Дадаева этапировали в ангарскую колонию №2 [аудио]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Ужесточили режим заключения: осужденного за убийство Бориса Немцова Заура Дадаева на год перевели в камеруУжесточили режим заключения: осужденного за убийство Бориса Немцова Заура Дадаева на год перевели в камеруФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ровно на год предстоит сменить прописку осужденному за убийство политика Бориса Немцова Зауру Дадаеву, который отбывает 20-летний срок заключения в иркутской исправительной колонии №3. Правда, выезжать за пределы Приангарья обвиняемому в одном из самых громких убийств последних лет, не пришлось. На днях его этапировали в ангарскую колонию №2. Причина проста: систематические злостные нарушения режима.

- Действительно, Заур Дадаев уже находится в ангарской колонии, в едином помещении камерного типа (ЕПКТ), - рассказывают корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области. – Главная разница размещения в том, что теперь он будет жить не в отряде, а в камере. Грубо говоря, в иркутской колонии №3 обычные условия содержания выглядят как армейская казарма: двухъярусные кровати, у каждого осужденного своя тумбочка. А в ЕПКТ камеры как в СИЗО, и в тюрьме. То есть жить Дадаев будет за решеткой.

Ужесточились у Заура Дадаева не только условия содержания, но и режим. Теперь ему положена одна полуторачасовая прогулка в день на свежем воздухе. На продукты и товары первой необходимости он сможет тратить не более 5 тысяч рублей в месяц. А увидеться с родственниками на свидании или получить от них посылку, разрешено только раз в полгода. Находится в камере Дадаев один или нет, выяснить пока не удалось.

Напомним, в ленты новостей Заур Дадаев вновь попал еще в конце июля, спустя всего полгода после того, как его отправили в ИК-3. Тогда адвокат обвиняемого Роза Магомедова заявила, что ее подзащитный объявил голодовку в протест на то, что на территории колонии закрыли мечеть и молельную комнату, а также что его регулярно отправляют в ШИЗО (штрафной изолятор, - прим. Авт.). Прокуратура, проведя проверку, подтвердила, что Дадаев не раз попадал в ШИЗО за нарушения, но информацию о голодовке опровергла, добавив, что от пищи заключенный не отказывался даже в штрафном изоляторе, и вообще не обращался ни с какими жалобами. Тогда же Роза Магомедова отправила адвокатский запрос в колонию, чтобы ей предоставили список нарушений Дадаева. Но ответа пока не получила.

- Заключение в ЕПКТ на один год – воспитательная мера, - продолжают в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области. – Сотрудники колонии сделали вывод, что исправлять свою линию поведения Дадаев не собирается, и решили изолировать от других заключенных. Сделано это, чтобы в ИК-3 сохранялся режим и штатный распорядок дня. Ведь это может привести и к групповым конфликтам.

Напомним, что оппозиционер Борис Немцов был убит в центре Москвы вечером 27 февраля 2015 года. В марте того же года были задержаны пять подозреваемых. В июле 2017-го Московский окружной военный суд приговорил убийцу Бориса Немцова Заура Дадаева к 20 годам тюрьмы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Также его обязали выплатить штраф в 100 тысяч рублей. Соучастники преступления также получили большие сроки. Так, Анзор Губашев приговорен к лишению свободы на 19 лет, Шадид Губашев на 16 лет, Темирлан Эскерханов -14 и Хамзат Бахаев - 11 лет,

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