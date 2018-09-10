2018-09-10T13:15:34+03:00
Происшествия

Меньше прогулок и свиданий: в каких условиях проведет год обвиняемый в убийстве Бориса Немцова Заур Дадаев

За нарушения режима, обвиняемого в убийстве Бориса Немцова Заура Дадаева, перевели в камеру
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Меньше прогулок и свиданий: в каких условиях проведет год обвиняемый в убийстве Бориса Немцова Заур ДадаевМеньше прогулок и свиданий: в каких условиях проведет год обвиняемый в убийстве Бориса Немцова Заур ДадаевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Провести ближайший год с видом на зарешеченное окно придется осужденному за убийство Бориса Немцова Зауру Дадаеву, который отбывает 20 лет заключения в иркутской исправительной колонии №3. По этапу, за постоянные нарушения режима, его отправили из Иркутска в Ангарск. И содержаться он будет уже не в отряде, а в камере. «Комсомолка» решила узнать, чем эти условия отличаются от тех, в которых он провел последние полгода с момента прибытия в Иркутск.

НЕБОЛЬШАЯ КАМЕРА ВМЕСТО ПРОСТОРНОГО БАРАКА

Как рассказали «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области, в иркутской колонии №3 обычно заключенные содержатся в помещении, похожем на армейскую казарму: двухъярусные кровати, у каждого осужденного своя тумбочка, комната отдыха и даже телевизор. А сейчас он в камере, словно в тюрьме – небольшое зарешеченное окошко, спальное место, табуретка, стол, тут же умывальник и унитаз. Пищу осужденным приносят прямо в камеру, никаких походов в столовую. Размещаются в таких «комнатах» обычно по 3-4 человека. Сидит Дадаев с соседями или один, пока неизвестно.

ВМЕСТО ТРЕНАЖЕРОВ ВО ДВОРЕ - КОРОТКАЯ ПРОГУЛКА ПО КВАДРАТУ

А теперь о режиме. Если раньше в свободное время он спокойно мог передвигаться по огороженной территории своего барака, смотреть на небо и даже качаться на тренажерах или турниках, то теперь небо в прямом смысле станет в клеточку. Ему положена лишь одна полуторачасовая прогулка в день на свежем воздухе по квадрату. И та под чутким присмотром конвоя.

МЕНЬШЕ СВИДАНИЙ И ПОСЫЛОК

В ангарской колонии Зауру Дадаеву предстоит серьезно экономить на своем питании. Ведь на продукты и товары первой необходимости он теперь сможет тратить не более 5 тысяч рублей в месяц, вместо 9 тысяч в отряде. Меньше он сможет видеться и с родственниками. Вместо трех краткосрочных ( четыре часа) и трех длительных ( трое суток) свиданий в год ему разрешено только краткосрочное раз в полгода. То же самое и с посылками. Вместо восьми в год, максимум получит одну за полгода. Не предусмотрены и походы на молитву, из-за закрытия которой, Дадаев якобы объявлял голодовку в иркутской колонии.

Перевод Заура Дадаева в камеру, как считают в ГУФСИН, сможет прекратить постоянные нарушения распорядка.

- Постоянно отправлять его в штрафной изолятор за нарушения невозможно, - рассказывают в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области. – Поэтому решили изолировать его от других заключенных.

Напомним, что оппозиционер Борис Немцов был убит в центре Москвы вечером 27 февраля 2015 года. В марте того же года были задержаны пять подозреваемых. В июле 2017-го Московский окружной военный суд приговорил убийцу Бориса Немцова Заура Дадаева к 20 годам тюрьмы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Также его обязали выплатить штраф в 100 тысяч рублей. Соучастники преступления также получили большие сроки. Так, Анзор Губашев приговорен к лишению свободы на 19 лет, Шадид Губашев на 16 лет, Темирлан Эскерханов -14 и Хамзат Бахаев - 11 лет,

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