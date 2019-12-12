В тюрьму на три года: осужденному за убийство Бориса Немцова Зауру Дадаеву хотят ужесточить режим

Похоже, что осужденному за убийство политика Бориса Немцова Зауру Дадаеву, который с января 2018-го года отбывает свой 20-летний срок заключения в иркутской исправительной колонии №3, вновь придется свыкнуться с более жестким режимом содержания. Напомним, прошлой осенью за постоянные нарушения режима, Заура Дадаева на год этапировали в ангарскую колонию №2, где ему предстояло находиться уже не в отряде, а в камере. И вот, спустя несколько месяцев после возвращения в иркутскую колонию, одного из самых известных заключенных страны хотят вновь перевести в так называемую «крытую тюрьму». Об этом корреспонденту «КП-Иркутск» рассказал адвокат Заура Дадаева Шамсудин Цакаев.

- Действительно, этой осенью Заур, отбыв годичный срок в ангарской тюрьме, вернулся в иркутскую колонию №3, - рассказывает Шамсудин Цакаев. – При этом в свой отряд он так и не попал. Его сразу отправили в помещения для строгих условий содержания (тюрьма внутри колонии). Теперь руководство ФСИН подало ходатайство в суд, чтобы вновь отправить его в Ангарск. Только уже на три года.

Напомним, что оппозиционер Борис Немцов был убит в центре Москвы вечером 27 февраля 2015 года. В марте того же года были задержаны пять подозреваемых. В июле 2017-го Московский окружной военный суд приговорил убийцу Бориса Немцова Заура Дадаева к 20 годам тюрьмы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Срок его отправили отбывать в Иркутск.

И уже через полгода после прибытия в колонию, адвокат обвиняемого Роза Магомедова заявляла, что ее подзащитный объявил голодовку в знак протеста против того, что на территории колонии закрыли мечеть и молельную комнату. Недоволен он был и попаданием в штрафной изолятор. Прокуратура, проведя проверку, подтвердила, что Дадаев был частым постояльцем изолятора за самые разные нарушения. Но информацию о голодовке опровергла.

В этом году, Шамсудину Цакаеву удалось лично встретиться со своим подзащитным, еще когда тот содержался в ангарской «крытке». Во время посещения осужденный рассказал адвокату о нарушениях, якобы за которые его перевели в камеру.

- По словам Заура, его просят пройти полиграф, - продолжает Шамсудин Цакаев. – Его хотят спросить об экстремизме, а также о заказчиках убийства Бориса Немцова. Заур отказывается проходить этот полиграф. Почему? Нет оснований. Еще Зауру приписывают такие нарушения, как: не застегнутый воротник, или например, что он руки в кармане держал, не поздоровался с начальником. При досмотре вещей, попросил составить протокол, что, кстати, положено по закону. Да, все перечисленное является нарушениями, но они не тянут на то, чтобы переводить его в «крытую тюрьму». Если суд примет такое решение, непременно будем его оспаривать.

А теперь о том, чем отличаются условия содержания в «крытой тюрьме» от колонии. Главная разница размещения в том, что в случае перевода в тюрьму, Заур Дадаев будет жить не в отряде, а в камере. В иркутской ИК №3 обычные условия содержания выглядят как армейская казарма: двухъярусные кровати, у каждого осужденного своя тумбочка. А в тюрьме камеры -небольшое зарешеченное окошко, спальное место, табуретка, стол, тут же умывальник и удобства. Пищу осужденным приносят прямо в камеру, никаких походов в столовую. Размещаются в таких «комнатах» обычно по 3-4 человека.

Ужесточаться у Заура Дадаева не только условия содержания, но и режим. Вместо спокойного передвижения по огороженной территории, ему будет положена лишь одна полуторачасовая прогулка в день на свежем воздухе по квадрату. И та под чутким присмотром конвоя.

Предстоит и серьезно экономить на своем питании. Там на продукты и товары первой необходимости он сможет тратить не более 5 тысяч рублей в месяц, вместо 9 тысяч в колонии. Меньше Дадаев сможет видеться и с родственниками. Вместо трех краткосрочных и трех длительных свиданий в год, ему разрешено только краткосрочное раз в полгода. То же самое и с посылками. Вместо восьми в год, максимум получит одну за полгода.

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