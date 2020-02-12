Из колонии в тюрьму на три года: осужденному за убийство Бориса Немцова Зауру Дадаеву ужесточили режим

С более жестким режимом заключения предстоит свыкнуться осужденному за убийство политика Бориса Немцова Зауру Дадаеву. Напомним, с января 2018-го года он отбывает свой 20-летний срок в иркутской исправительной колонии №3. Осенью 2018-го за постоянные нарушения режима, Заура Дадаева на год этапировали в ангарскую колонию №2, где он содержался уже не в отряде, а в камере. В декабре 2019-го, адвокат Дадаева Шамсудин Цакаев рассказывал «КП-Иркутск», что как только его подзащитный вернулся в колонию, его сразу отправили в помещения для строгих условий содержания (тюрьма внутри колонии). А руководство ФСИН подало ходатайство в суд, чтобы вновь отправить его в Ангарск на более длительный срок – три года. И вот, Куйбышевский районный суд Иркутска удовлетворил представление начальника иркутской исправительной колонии №3 о переводе Дадаева в тюрьму.

- Постановление не вступило в законную силу, оно обжаловано в Иркутском областном суде. - отметили в пресс-службе Иркутского областного суда. - Апелляционная жалоба поступила нам 12 февраля.

Напомним, что оппозиционер Борис Немцов был убит в центре Москвы вечером 27 февраля 2015 года. Вскоре по этому громкому преступелнию задержали пятерых подозреваемых. В июле 2017-го Московский окружной военный суд колонии строгого режима.

Спустя полгода после этапирования в иркутскую колонию, адвокат Дадаева Роза Магомедова заявляла, что ее подзащитный объявил голодовку в знак протеста против того, что на территории колонии закрыли мечеть и молельную комнату. Недоволен он был и попаданием в штрафной изолятор. Прокуратура, проведя проверку, подтвердила, что Дадаев был частым постояльцем изолятора за самые разные нарушения. Но информацию о голодовке опровергла.

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