219 кг томатов неизвестного происхождения уничтожили в Иркутске
Сотрудники Иркутской таможни и Россельхознадзора провели проверку складских помещений в Иркутске. Во время рейда на оптово-розничной овощебазе в Жилкино были обнаружены помидоры без маркировки и этикеток.
- Всего найдено 10 ящиков общим весом 219 кг, - сообщает пресс-служба Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. – Владелец товара не смог представить необходимые документы.
Так томаты неизвестного происхождения были изъяты. Овощи увезли на городской полигон твердых бытовых отходов и уничтожили.
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ИСТОЧНИК KP.RU