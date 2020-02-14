14 Февр. 2020 2020-02-14T04:04:14+03:00

219 кг томатов неизвестного происхождения уничтожили в Иркутске. Фото:Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия

Их хранили на овощебазе в Жилкино

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Сотрудники Иркутской таможни и Россельхознадзора провели проверку складских помещений в Иркутске. Во время рейда на оптово-розничной овощебазе в Жилкино были обнаружены помидоры без маркировки и этикеток.

- Всего найдено 10 ящиков общим весом 219 кг, - сообщает пресс-служба Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. – Владелец товара не смог представить необходимые документы.

Так томаты неизвестного происхождения были изъяты. Овощи увезли на городской полигон твердых бытовых отходов и уничтожили.

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