Пассажирку пьяного водителя, напавшую на сотрудника ДПС, осудили в Иркутске

14 Февр. 2020 2020-02-14T05:04:46+03:00

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Обычная проверка транспортных средств сотрудником ДПС в Иркутске закончилась конфликтом. Полицейский остановил автомобиль, за рулем которого сидел пьяный водитель. Это не понравилось пассажирке машины, она вышла и начала «выяснять отношения», при этом не стеснялась материться и кричать.

- Кроме того, женщина ударила инспектора не менее трех раз, в том числе и в голову, - сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда г. Иркутска. – Было возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи «Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья».

Буйную пассажирку приговорили к году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

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