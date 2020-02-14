2020-02-14T12:45:41+03:00
Общество

Испытания нового самолета «Байкал» пройдут на аэродромах Красноярского края

Модель будут производить на авиазаводе в Бурятии
Виктория ГЕРКО
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Испытания нового самолета «Байкал» пройдут на аэродромах Красноярского края.Испытания нового самолета «Байкал» пройдут на аэродромах Красноярского края.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Красноярский край выбрали местом, где будет проходить первые тестирования нового многоцелевого самолета «Байкал». В этом году должны выпустить первый опытный образец. Чертеж самолета и эскизно-техническая проектная документация уже готова. Также проведены расчеты на прочность.

- Новая модель придёт на замену Ан-2. Образцом для ее создания стал ТВС-2ДТС. Правда «Байкал» будет меньше своего прототипа в размерах, - рассказали в пресс-службе авиации России. – Максимальная дальность полета составил 1500 километров. На борту сможет находится от 7 до 9 человек.

Вопрос о том, где будут производить самолет, был решен 10 февраля. Глава республики Бурятия Алексей Цыденов сообщил, что этим займется Улан-Удэнский авиазавод. Напомним, президент России Владимир Путин поручил кабинету министров продумать возможность запуска серийного производства самолета «Байкал». Об этом стало известно после совещания главы государства с членами Правительства РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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