2020-02-14T13:45:25+03:00
Происшествия

Буйная иркутянка, которая ударила полицейского по лицу, отделалась условным сроком

Она пыталась защитить своего мужчину, который попался пьяным за рулем
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Буйная иркутянка, которая ударила полицейского по лицу, отделалась условным сроком. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Буйная иркутянка, которая ударила полицейского по лицу, отделалась условным сроком. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Ответить перед судом пришлось на днях буйной иркутянке, которая летом 2019 года закатила скандал во дворе дома в предместье Рабочее и набросилась с кулаками на полицейского. Конфликт тогда засняли на камеру случайные прохожие. Ролик начинается с того, что иркутянка громко крича на весь двор, подошла к полицейскому, стоящему рядом со служебной машиной и ударила его с правой руки по лицу, после которого с головы инспектора слетела фуражка. Полицейский попросил буйную даму успокоиться, но та все равно попробовала превратить двор в боксерский ринг и нанесла сотруднику ДПС пару хуков, продолжая при этом что-то истерично кричать.

Оказалось, таким образом женщина пыталась защитить своего любимого мужчину, который за несколько минут до этого попался инспекторам пьяным за рулем. Не дать полицейским возможности составить протокол, она решила с помощью силы. За это на нее было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей. И вот, суд, вынес ей приговор.

- Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и 6 месяцев условно, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Буйная женщина бьет по лицу полицейского в Иркутске.Видео: группа "ДТП 38RUS"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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