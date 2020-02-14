Буйная иркутянка, которая ударила полицейского по лицу, отделалась условным сроком

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:45:25+03:00

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Ответить перед судом пришлось на днях буйной иркутянке, которая летом 2019 года закатила скандал во дворе дома в предместье Рабочее и набросилась с кулаками на полицейского. Конфликт тогда засняли на камеру случайные прохожие. Ролик начинается с того, что иркутянка громко крича на весь двор, подошла к полицейскому, стоящему рядом со служебной машиной и ударила его с правой руки по лицу, после которого с головы инспектора слетела фуражка. Полицейский попросил буйную даму успокоиться, но та все равно попробовала превратить двор в боксерский ринг и нанесла сотруднику ДПС пару хуков, продолжая при этом что-то истерично кричать.

Оказалось, таким образом женщина пыталась защитить своего любимого мужчину, который за несколько минут до этого попался инспекторам пьяным за рулем. Не дать полицейским возможности составить протокол, она решила с помощью силы. За это на нее было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей. И вот, суд, вынес ей приговор.

- Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и 6 месяцев условно, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/720241" frameborder="0"></iframe> Буйная женщина бьет по лицу полицейского в Иркутске.Видео: группа "ДТП 38RUS"

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