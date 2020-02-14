Миллион на алые розы:Иркутск занял вторую строчку рейтинга подарков на 14 февраля

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:43:28+03:00

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Главное не подарок, а внимание. Видимо, это поговорка не про иркутян. Они готовятся ко дню всех влюбленных заранее и к выбору романтических сюрпризов для своих вторых половинок подходят с особой внимательностью. Так и получилось, что в Иркутск попал в рейтинг городов, в которых сильно вырос интерес к подаркам в преддверии 14 февраля. Город занял вторую строчку рейтинга.

Опередили сибиряков только жители Ульяновска. Там спрос на романтические сюрпризы вырос в целых 6 раз. На третьем месте оказался Ижевск, где количество покупателей увеличилось в 4 раза. А вот влюбленные из Саратова и Барнаула, видимо, решили ограничиться обычными валентинками. В этих городах подарков купили меньше всего.

Иркутск оказался рекордсменом не только по росту спроса. Выросло и предложение. Причем в 2 раза. Это самый большой показатель среди крупнейших городов страны. Второе место разделили сразу три города Челябинск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург. Ну а меньше всего предложение увеличилось в Москве.

Кстати о жителям столицы. Дороже всего романтический подарок обойдется именно им. В преддверии 14 февраля его средняя цена составила 3 400 рублей. Меньше всего потратят те, кто живет в Ульяновске – около 1000 рублей. Средняя цена в Иркутске достигла отметки 1 200 рублей.

Плюшевые сердечки и милые зверюшки стали самыми популярными подарками ко дню всех влюбленных. Их стоимость составила 1 500 рублей за товар. Ставший уже традиционным букет цветов занял вторую строчку. Средний ценник – 2 300 рублей за букет. Замыкает тройку лидеров дуэт – шоколад и шампанское. Набор обойдет чуть больше чем в 1000 рублей. В топ-подарков вошли украшения и аксессуары, вазы, билеты на концерты, поделки своими руками и часы. Самой дорогой категорией подарков для влюбленных стали ювелирные изделия.

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