2020-02-14T14:43:28+03:00
Общество

Миллион на алые розы:Иркутск занял вторую строчку рейтинга подарков на 14 февраля

Средняя цена романтического подарка для второй половине в городе - 1200 рублей
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Накануне дня влюбленных посчитали города, где купили больше всего подарков: Иркутск занял вторую строчку рейтинга.Накануне дня влюбленных посчитали города, где купили больше всего подарков: Иркутск занял вторую строчку рейтинга.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Главное не подарок, а внимание. Видимо, это поговорка не про иркутян. Они готовятся ко дню всех влюбленных заранее и к выбору романтических сюрпризов для своих вторых половинок подходят с особой внимательностью. Так и получилось, что в Иркутск попал в рейтинг городов, в которых сильно вырос интерес к подаркам в преддверии 14 февраля. Город занял вторую строчку рейтинга.

Опередили сибиряков только жители Ульяновска. Там спрос на романтические сюрпризы вырос в целых 6 раз. На третьем месте оказался Ижевск, где количество покупателей увеличилось в 4 раза. А вот влюбленные из Саратова и Барнаула, видимо, решили ограничиться обычными валентинками. В этих городах подарков купили меньше всего.

Иркутск оказался рекордсменом не только по росту спроса. Выросло и предложение. Причем в 2 раза. Это самый большой показатель среди крупнейших городов страны. Второе место разделили сразу три города Челябинск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург. Ну а меньше всего предложение увеличилось в Москве.

Кстати о жителям столицы. Дороже всего романтический подарок обойдется именно им. В преддверии 14 февраля его средняя цена составила 3 400 рублей. Меньше всего потратят те, кто живет в Ульяновске – около 1000 рублей. Средняя цена в Иркутске достигла отметки 1 200 рублей.

Плюшевые сердечки и милые зверюшки стали самыми популярными подарками ко дню всех влюбленных. Их стоимость составила 1 500 рублей за товар. Ставший уже традиционным букет цветов занял вторую строчку. Средний ценник – 2 300 рублей за букет. Замыкает тройку лидеров дуэт – шоколад и шампанское. Набор обойдет чуть больше чем в 1000 рублей. В топ-подарков вошли украшения и аксессуары, вазы, билеты на концерты, поделки своими руками и часы. Самой дорогой категорией подарков для влюбленных стали ювелирные изделия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Парковку на перекрестке бульвара Рябикова и улицы Теплоцентральной запретят с 6 марта
Кредит не получил, но деньги заплатил: сибиряк перевел мошенникам больше 80 тысяч рублей
Сибиряка осудили за ложное сообщение о минировании вокзала в Усть-Куте
Миллион на алые розы:Иркутск занял вторую строчку рейтинга подарков на 14 февраля
Буйная иркутянка, которая ударила полицейского по лицу, отделалась условным сроком
Испытания нового самолета «Байкал» пройдут на аэродромах Красноярского края
Сибирячка Екатерина Букина завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по вольной борьбе
В День Влюбленных дикобразу Чушику подарили невесту Елочку
Рейсовый автобус «Братск-Усть-Илимск» столкнулся с большегрузом
Не хватает педагогов и медиков: законопроект о целевом наборе в колледжах и техникумах разработают в Иркутской области
Иркутская область остается одним из лидеров в России по необеспеченности детей-сирот жильем
Водитель "Мерседеса", разрушивший ограждение памятника Александру III в Иркутске, получил штраф
Виновник ДТП, чтобы у него не забрали машину, выплатил 21 тысячу рублей долга
Пассажирку пьяного водителя, напавшую на сотрудника ДПС, осудили в Иркутске
Эпидемия ОРВИ: в школах Ангарска продлили карантин
219 кг томатов неизвестного происхождения уничтожили в Иркутске
Погода в Иркутске 14 февраля: ветер до 10 м/с
Вновь разгром: ХК «Ермак» дома проиграл «Номаду» из Нур-Султана
Аптеки Иркутска проверят на сговор при торговле медицинскими масками
Карантин по бешенству: в Бурятии назвали города и районы, которым угрожает опасность
6 000 пачек поддельных сигарет изъяли на КПП в Иркутской области