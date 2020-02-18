18 Февр. 2020 2020-02-18T05:03:20+03:00

Налетчик с ножом ограбил аптеку в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

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Дерзкий налет на одну из аптек по улице Байкальская произошел 17 февраля. В здание вошел неизвестный, достал из кармана нож и угрожая им продавщице, потребовал отдать ему всю выручку из кассы. Получив 5 тысяч рублей, он быстро ретировался. Правда, потратить похищенную сумму он не успел. Опросив очевидцев, полицейские задержали преступника по горячим следам.

- Им оказался 28-летний неоднократно судимый местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – В его доме нашли тот самый нож, которым он угрожал продавцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Теперь полицейские ищут других возможных пострадавших от рук задержанного.

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ИСТОЧНИК KP.RU