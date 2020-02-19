Виновник ДТП в Ангарске, из-за которого погибли три человека, отправится в колонию-поселение

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:11:14+03:00

Виновник ДТП в Ангарске, из-за которого погибли три человека отправится в колонию-поселения. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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В Ангарске поставлена точка в расследовании громкого ДТП, которое произошло 24 сентября 2019 года на улице Алешина. Напомним, тогда 29-летний водитель Субару Легаси, превысил скорость, и начал обгонять проезжающие машины. В какой-то момент, он не справился с управлением, съехал с дороги на тротуар, где сбив двух пешеходов, его машина перевернулась.

В этой аварии на месте погибла 25-летняя пассажирка Субару, которая оказалась коллегой водителя. Через несколько часов в больнице скончались двое мужчин 35 и 36 лет, которые шли по тротуару. Виновник ДТП не пострадал. Вскоре после трагедии лихача отправили под арест. Расследование дела шло почти полгода. На водителя было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Ему грозило до 7 лет лишения свободы. Но максимального наказания ему удалось избежать.19 февраля суд вынес приговор.

- Его приговорили к 5 годам лишения свободы, - сообщили в Ангарском городском суде. – Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Кроме того, в пользу семей погибших пешеходов с него взыскали расходы на погребение, адвоката и возмещение морального ущерба по 200 тысяч рублей.

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Появилось видео ДТП в Ангарске, в котором погибли три человека (Подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU