Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе «Сибирь» в Зиминском районе
Серьезная авария произошла сегодня, 20 февраля, в 10:30 на 150 километре трассы Р-255 «Сибирь» в Зиминском районе. Сотрудники ГИБДД выясняются подробности аварии. По информации, которая известна сейчас столкнулись два автомобиля: пассажирский автобус «ПАЗ» и грузовой автомобиль «Урал».
- По предварительным данным, водитель за рулем «Урала» нарушил правила дорожного движения и проехал на красных сигнал светофора. После чего он столкнулся с рейсовым автобусом, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Во время аварии в салоне находилось 3 пассажира. К счастью, никто из участников ДТП серьезно не пострадал.
В результате ДТП был причинен только материальный ущерб. Сотрудники полиции продолжают с целью установления всех причин и обстоятельств случившегося.
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