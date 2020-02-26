26 Февр. 2020 2020-02-26T04:43:28+03:00

На Байкале задержали браконьера с 76 хвостами омуля.Фото: ВСЛУ МВД РФ на транспорте

Ему грозит до двух лет лишения свободы

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Запрет на промышленный и любительский вылов омуля действует с 1 октября 2017 года. Однако, браконьеры на Байкале не переводятся. Накануне в районе деревни Курма Ольхонского района полицейские задержали мужчину, перевозившего 76 хвостов омуля.

- Общий ущерб, причиненный незаконными действиями браконьера, составил более 270 000 рублей, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. – Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

У задержанного были изъяты орудия лова и выловленная рыба. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU