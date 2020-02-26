На Байкале задержали браконьера с 76 хвостами омуля
Запрет на промышленный и любительский вылов омуля действует с 1 октября 2017 года. Однако, браконьеры на Байкале не переводятся. Накануне в районе деревни Курма Ольхонского района полицейские задержали мужчину, перевозившего 76 хвостов омуля.
- Общий ущерб, причиненный незаконными действиями браконьера, составил более 270 000 рублей, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. – Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
У задержанного были изъяты орудия лова и выловленная рыба. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Читайте также:
Автоматы Калашникова пытались нелегально провезти в Иркутск из Китая. Игрушки в виде известной модели оружия не пропустили таможенники (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU