26 Февр. 2020 2020-02-26T05:58:38+03:00

Смертельное ДТП в Усольском районе: два человека погибли в столкновении Ниссана и Мазды. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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Авария, унесшая жизни сразу двух человек произошла днем, 25 февраля на 1836 километре трассы Р-255 «Сибирь» в Усольском районе. Недалеко от деревни Старый Китой 41-летний водитель Мазды Демио, который ехал в сторону Иркутска из Усолья-Сибирского, не убедившись в безопасности обгона, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Ниссан Блюберд.

- Водителя «Мазды» и его 39-летнюю пассажирку доставили в больницу, где они скончались от полученных травм, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – 22-летняя женщина, которая находилась за рулем Ниссан Блюберд госпитализирована в усольскую городскую больницу.

Полицейские еще раз напоминают жителям региона, соблюдать скоростной режим на трассах и на городских улицах, и соблюдать правила обгона и перестроения.

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