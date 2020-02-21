Смертельное ДТП под Шелеховом: 19-летний водитель Тойоты Камри погиб в столкновении с Газелью
Крупная авария произошла ранним утром, 21 февраля на трассе «Байкал» под Шелеховом. Около 5 часов, в районе автозаправочной станции, 19-летний водитель Тойоты Камри, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Газелью. От удара японская легковушка превратилась в груду искореженного металла.
- От полученных травм, водитель Камри погиб на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Водителю Газели понадобилась помощь врачей.
Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют все подробности аварии.
Водитель Тойоты Камри погиб в столкновении с Газелью под Шелеховом.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области.
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