Смертельное ДТП под Шелеховом: 19-летний водитель Тойоты Камри погиб в столкновении с Газелью

Крупная авария произошла ранним утром, 21 февраля на трассе «Байкал» под Шелеховом. Около 5 часов, в районе автозаправочной станции, 19-летний водитель Тойоты Камри, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Газелью. От удара японская легковушка превратилась в груду искореженного металла.

- От полученных травм, водитель Камри погиб на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Водителю Газели понадобилась помощь врачей.

Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют все подробности аварии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/762146" frameborder="0"></iframe> Водитель Тойоты Камри погиб в столкновении с Газелью под Шелеховом.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области.

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