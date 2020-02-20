2020-02-20T14:40:33+03:00
Происшествия

Крупное ДТП в Усть-Илимске: 8 человек пострадали в столкновении микроавтобуса и легковушки

Среди пострадавших двое детей в возрасте 5 и 7 лет
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Крупное ДТП в Усть-Илимске: 8 человек пострадали в столкновении микроавтобуса и легковушки. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Крупное ДТП в Усть-Илимске: 8 человек пострадали в столкновении микроавтобуса и легковушки. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Серьезная авария произошла вечером, 20 февраля в Усть-Илимске. Около 18 часов на шоссе Гидростроителей микроавтобус Тойота Хайс столкнулся с Тойотой Премио. Удар был такой силы, что передние части автомобилей превратились в груду искореженного металла.

- В ДТП пострадали 8 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – 6 – в Хайсе, 2 – в Премио. Среди травмированных есть двое детей в возрасте 5 и 7 лет. Всех их доставили в одну из больниц Усть-Илимска.

Сейчас во всех обстоятельствах происшествия на месте разбираются инспекторы ГИБДД. Виновник пока не установлен. По предварительной информации микроавтобус не был маршрутным такси

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Крупное ДТП в Усть-Илимске: 8 человек пострадали в столкновении микроавтобуса и легковушки
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