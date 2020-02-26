2020-02-26T11:56:04+03:00
Происшествия

Директор туристических фирм обманула иркутян на два миллиона рублей

Аферистку ждет судебное разбирательство
Мария ОСИПОВА
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Директор туристических фирм обманула иркутян на два миллиона рублейДиректор туристических фирм обманула иркутян на два миллиона рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Иркутске на скамью подсудимых отправится 29-летняя местная жительница – руководитель туристических фирм, которая украла у своих клиентов около двух миллионов рублей. Она брала с туристов деньги за путевки, но тратила их на процветание своего бизнеса, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Женщина заключала с клиентами договоры туристического обслуживания по бронированию и приобретению путевок, - поясняют в ведомстве. – Полученные деньги, вместо того, чтобы купить путевки, иркутянка присваивала и расходовала по своему усмотрению, в том числе на личные нужды и затраты по ведению коммерческой деятельности.

За полтора года аферистка присвоила около 2 млн рублей, полученных за туристические услуги. Следователи насчитали 13 случаев обмана предприимчивой иркутянкой своих клиентов и завели на бизнес-вумен уголовное дело по статье «Присвоение с использованием своего служебного положения».

Прокуратура областного центра уже утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в Кировский районный суд Иркутска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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