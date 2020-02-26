2020-02-26T14:00:12+03:00
Общество

Как расселять аварийное жилье в Иркутской области, решат до конца марта

Самый острый вопрос - хрущевки
Любовь АРБАТСКАЯ
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Как расселять аварийное жилье в Иркутской области, решат до конца марта. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.Как расселять аварийное жилье в Иркутской области, решат до конца марта. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.
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Переселение из ветхого и аварийного жилья - насущный вопрос для многих сибиряков. До конца марта составят конкретный план по расселению. Особенно остро стоит вопрос по хрущевкам. Первой под снос, вероятно, пойдет трехэтажка серии 1-335, построенная в 1959 году в Ангарске. В ней 12 квартир и 37 жильцов. На днях там побывал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, наметив план действий.

- Расселение предварительно намечено на третий квартал 2020 года, а испытания и обследования здания пройдут до конца 2020 года, - отметил первый заммэра Ангарского городского округа Михаил Головков.

Всего в нашем регионе сейчас 1300 хрущевок серии 1-335, в основном, в Ангарске, Иркутске и Усолье-Сибирском.

- Аварийными признаны дома из этой серии в селе Хомутово Иркутского района, Ангарске по улице Восточная, три дома в Усолье-Сибирском, - отметила исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Светлана Свиркина.

Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, снос этих домов - пилотный проект. Планируется, что будущем он будет применяться при расселении других хрущевок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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