Как расселять аварийное жилье в Иркутской области, решат до конца марта
Переселение из ветхого и аварийного жилья - насущный вопрос для многих сибиряков. До конца марта составят конкретный план по расселению. Особенно остро стоит вопрос по хрущевкам. Первой под снос, вероятно, пойдет трехэтажка серии 1-335, построенная в 1959 году в Ангарске. В ней 12 квартир и 37 жильцов. На днях там побывал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, наметив план действий.
- Расселение предварительно намечено на третий квартал 2020 года, а испытания и обследования здания пройдут до конца 2020 года, - отметил первый заммэра Ангарского городского округа Михаил Головков.
Всего в нашем регионе сейчас 1300 хрущевок серии 1-335, в основном, в Ангарске, Иркутске и Усолье-Сибирском.
- Аварийными признаны дома из этой серии в селе Хомутово Иркутского района, Ангарске по улице Восточная, три дома в Усолье-Сибирском, - отметила исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Светлана Свиркина.
Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, снос этих домов - пилотный проект. Планируется, что будущем он будет применяться при расселении других хрущевок.
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