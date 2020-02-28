2020-02-28T04:53:12+03:00
Общество

Был задержан с наркотиками и пытался задушить полицейского

Уголовные дела переданы в суд. Жителю Бурятии предстоит ответить за свои действия сразу по двум статьям
Мария КНЯЗЕВА
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Был задержан с наркотиками и пытался задушить полицейскогоБыл задержан с наркотиками и пытался задушить полицейскогоФото: Виктория МИНАЕВА
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Явно был «пьяненький». Житель Улан-Удэ привлек к себе внимание неподобающим поведением на одном из железнодорожных вокзалов города в январе этого года. А при осмотре его личных вещей сотрудники транспортной полиции нашли у него наркотики. Объем был значительный, но продавцом запрещенных препаратов мужчина явно не был. Нарушителя задержали и привели в служебное помещение железнодорожного вокзала станции Улан-Удэ.

- Там он набросился на полицейского и пытался его задушить, - сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

Так было возбуждено сразу два уголовных дела по статьям «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере» и «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Накануне расследование было завершено и дело 39-летнего жителя Бурятии передано в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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