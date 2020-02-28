Был задержан с наркотиками и пытался задушить полицейского
Явно был «пьяненький». Житель Улан-Удэ привлек к себе внимание неподобающим поведением на одном из железнодорожных вокзалов города в январе этого года. А при осмотре его личных вещей сотрудники транспортной полиции нашли у него наркотики. Объем был значительный, но продавцом запрещенных препаратов мужчина явно не был. Нарушителя задержали и привели в служебное помещение железнодорожного вокзала станции Улан-Удэ.
- Там он набросился на полицейского и пытался его задушить, - сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.
Так было возбуждено сразу два уголовных дела по статьям «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере» и «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».
Накануне расследование было завершено и дело 39-летнего жителя Бурятии передано в суд.
Читайте также:
Усольчанин перевел аферистам почти 100 тысяч в надежде заработать на рынке ценных бумаг. Аферисты вычислили жертву с помощью сайта по поиску работы
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU