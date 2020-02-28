28 Февр. 2020 2020-02-28T05:05:53+03:00

Штраф выплатит иркутянин, за то, что не сажал ничего на земле, предназначенной для сельхозугодий Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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- Да зарасти оно все травой! – неизвестно, что толкнуло на такие мысли владельца участка в селе Никольск Иркутского района. Вот только сотрудники Управления Россельхознадзора такой поступок посчитали не законными, ведь участок предназначен для сельхозугодий.

- Была проведена проверка инспектором, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора. - Земельный участок площадью 8,5 га по всей площади зарос мелколесьем и сорной растительностью.

Своими действиями, точнее бездействием, владелец земли совершил административное правонарушение, теперь ему предстоит выплатить штраф в размере 20 000 рублей.

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