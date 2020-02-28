Лжесотрудники МЧС вымогают у предпринимателей деньги

28 Февр. 2020 2020-02-28T05:23:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники МЧС обеспокоены тем, что активизировались мошенники, представляющиеся их сотрудниками и предлагающие решить все проблемы за денежное вознаграждение.

- Попытки вымогательства под именем высокопоставленных должностных лиц регионального управления - не первый случай, - отмечают в ведомстве. - В основе подобных обращений – исключительно преступный интерес.

Спасатели также рады, что большинство предпринимателей понимают, что такие звонки не будут поступать от настоящих сотрудников управления и сообщают о них в полицию.

- Как правило, при разговоре преступники используют приемы психологического давления, в разговоре оперируют фамилиями чиновников, предлагают решить имеющиеся проблемы за крупную сумму денег в короткий срок, - сообщают в МЧС.

Помните, вы всегда можете попросить у сотрудника МЧС документы. При себе у инспектора надзорной деятельности кроме служебного удостоверения должен быть нагрудный знак с номером и документы.

Читайте также:

Тойоту разорвало на части: 20-летний иркутянин погиб в ДТП, врезавшись в столб. Авария произошла в районе Иркутного моста (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU