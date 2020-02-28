2020-02-28T05:23:50+03:00
Общество

Лжесотрудники МЧС вымогают у предпринимателей деньги

Главное управление МЧС России по Иркутской области предупреждает о мошенниках
Мария КНЯЗЕВА
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Лжесотрудники МЧС вымогают у предпринимателей деньгиЛжесотрудники МЧС вымогают у предпринимателей деньгиФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Сотрудники МЧС обеспокоены тем, что активизировались мошенники, представляющиеся их сотрудниками и предлагающие решить все проблемы за денежное вознаграждение.

- Попытки вымогательства под именем высокопоставленных должностных лиц регионального управления - не первый случай, - отмечают в ведомстве. - В основе подобных обращений – исключительно преступный интерес.

Спасатели также рады, что большинство предпринимателей понимают, что такие звонки не будут поступать от настоящих сотрудников управления и сообщают о них в полицию.

- Как правило, при разговоре преступники используют приемы психологического давления, в разговоре оперируют фамилиями чиновников, предлагают решить имеющиеся проблемы за крупную сумму денег в короткий срок, - сообщают в МЧС.

Помните, вы всегда можете попросить у сотрудника МЧС документы. При себе у инспектора надзорной деятельности кроме служебного удостоверения должен быть нагрудный знак с номером и документы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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