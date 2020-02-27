2020-02-27T06:12:04+03:00
Происшествия

Тойоту разорвало на части: 20-летний иркутянин погиб в ДТП, врезавшись в столб

Авария произошла в районе Иркутного моста
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Тойоту разорвало на части: 20-летний иркутянин погиб в ДТП, врезавшись в столб. Фото: ГУ МВД России по Иркутской областиТойоту разорвало на части: 20-летний иркутянин погиб в ДТП, врезавшись в столб. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
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Страшная авария произошла ранним утром, 27 февраля недалеко от Иркутного моста, в Иркутске. Около 4 часов, в районе остановки Угольная, водитель Тойоты Висты, который ехал в сторону улицы Днепровская, не справился с управлением, и врезался в столб. От удара легковушку буквально разорвало на две части.

- В аварии погиб 20-летний житель Иркутского района, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Находился он за рулем или сидел на пассажирском сиденье, сейчас устанавливается.

С какой скоростью ехал водитель, пока также не известно. На месте работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют все подробности трагедии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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