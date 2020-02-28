2020-02-28T06:34:30+03:00
Общество

Туристки из Таиланда жили в Иркутске с просроченными визами, их выдворили из России

Судебные приставы также оштрафовали женщин на две тысячи рублей
Любовь АРБАТСКАЯ
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Туристки из Таиланда гуляли по Иркутску с просроченными визами, их выдворили из РоссииТуристки из Таиланда гуляли по Иркутску с просроченными визами, их выдворили из РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Две 45-летние туристки из Таиланда незаконно задержались в Иркутске. Обе здесь были с разными целями - одна провела год по учебной визе, вторая - месяц по туристической путевке. А когда визы закончились, женщины и не подумали уезжать домой.

- Суд признал, что они незаконно находились в России, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области. - Каждую оштрафовали на две тысячи рублей и выдворили из страны.

Судебные приставы лично проводили туристок до пункта пропуска через границу в аэропорту Иркутска. Дамы вылетели в Бангкок.

Всего за прошлый год иркутские судебные приставы выдворили из России 597 иностранцев, которые нарушили режим пребывания в стране. А в 2018 году заставили уехать домой 649 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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