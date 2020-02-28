Муляжи дорогих смартфонов похитил из магазина сотовой связи житель Ангарска
Дерзкое ограбление салона сотовой связи произошло 27 февраля в Ангарске. Внутрь ворвался неизвестный, разбил витрину, похитил два дорогих смартфона, и скрылся. Сразу после этого, преступник отправился в ближайшую скупку, чтобы сдать товар. Там то он и узнал, что не сможет получить за телефоны ни копейки. Дело в том, что грабитель даже не заметил, что украл не настоящие гаджеты, а муляжи. К этому моменту, на след горе-налетчика вышли полицейские.
- Задержанным оказался 38-летний ранее судимый местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - С учетом криминального прошлого, он помещен в изолятор временного содержания.
В отношении ангарчанина возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». За решетку он может отправиться на срок до 4 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU