Муляжи дорогих смартфонов похитил из магазина сотовой связи житель Ангарска

28 Февр. 2020 2020-02-28T06:44:45+03:00

То, что телефоны не настоящие, он заметил уже в скупке

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Дерзкое ограбление салона сотовой связи произошло 27 февраля в Ангарске. Внутрь ворвался неизвестный, разбил витрину, похитил два дорогих смартфона, и скрылся. Сразу после этого, преступник отправился в ближайшую скупку, чтобы сдать товар. Там то он и узнал, что не сможет получить за телефоны ни копейки. Дело в том, что грабитель даже не заметил, что украл не настоящие гаджеты, а муляжи. К этому моменту, на след горе-налетчика вышли полицейские.

- Задержанным оказался 38-летний ранее судимый местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - С учетом криминального прошлого, он помещен в изолятор временного содержания.

В отношении ангарчанина возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». За решетку он может отправиться на срок до 4 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU