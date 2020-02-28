Водитель, который сбил женщину и врезался в столб в Киренске, был пьян
Полицейские продолжают раскрывать новые подробности ДТП, которое накануне произошло в Киренске. Напомним, 18-летний местный житель, который управлял автомобилем марки ВАЗ, не справился с управлением и столкнулся с другой машиной. Но на этом он не остановился, поехал дальше и врезался в фонарный столб. Потом он вновь двинулся вперед и на полной скорости наехал на женщину, после чего врезался в припаркованный неподалеку автомобиль и остановился.
- Экспертиза показала, что 18-летний нарушитель находился за рулем в нетрезвом виде, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Также выяснилось, что у него не было водительских прав.
29-летняя женщина, которую сбил нетрезвый водитель, получила множественные травмы и попала в больницу. а в отношении виновника ДТП уже составлено несколько административных протоколов, в том числе за вождение в состоянии алкогольного опьянения, отсутствие прав и техосмотра.
Водитель, который сбил женщину и врезался в столб в Киренске, был пьян.ГУ МВД по Иркутской области
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