2020-03-02T04:37:34+03:00
Общество

За ущерб автомобильным дорогам приставы взыскали 840 тысяч рублей с владельца грузовика

Предприниматель из Иркутской области провез слишком тяжелый груз по трассам Хабаровского края
Мария КНЯЗЕВА
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За ущерб автомобильным дорогам приставы взыскали 840 тысяч рублей с владельца грузовикаЗа ущерб автомобильным дорогам приставы взыскали 840 тысяч рублей с владельца грузовикаФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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«Хабаровское управление автомобильных дорог» посчитали, что большегруз из Иркутской области провез по трассам региона слишком тяжелый груз, чем нанес ущерб дорожному полотну общественного пользования. Претензии были подтверждены в суде.

- С предпринимателя из Нижнеудинска, согласно исполнительному листу, нужно было взыскать 840 000 рублей, - сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Однако, возмещать ущерб должник не собирался, пока приставы не наложили запрет на регистрационные действия в отношении грузовика Volvo и прицепа к нему. Видимо тех самых, с помощью которых предприниматель и перевозит грузы. После этих мер мужчина погасил всю задолженность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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