Вместо видеокамеры – резаная бумага: мошенники обманули сразу четверых ангарчан

4 Март 2020 2020-03-04T04:24:23+03:00

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Накануне в полицию Ангарска обратились сразу несколько сибиряков. Они рассказали, что пострадали от мошенников. На одного из пострадавших аферисты оформили кредит, еще троих обманули при покупке товаров через интернет.

«36-летний ангарчанин увидел на одном из сайтов объявление о работе», - рассказывают в ГУ МВД РФ по Иркутской области. – «Заполнил анкету, предложенную на сайте, где указал персональные данные».

Спустя два месяца мужчине позвонили с вопросом «почему он не платит по кредиту, долг растет». Оказалось, что мошенники оформили на сибиряка кредит в 15 тысяч рублей и за время «неоплат» долг вырос почти вдвое.

Еще один пострадавший заявил, что купил по интернету видеокамеру. Однако, вместо ожидаемой покупки в коробке оказалась резаная бумага.

«Вместо смартфона за 8 тысяч рублей мошенники отправили бандеролью 30-летнему ангарчанину недорогие часы», - продолжают рассказ полицейские. – «Причем за доставку гаджета мужчина заплатил еще почти тысячу рублей».

Также «купила» телефон 31-летняя жительница города нефтехимиков. Правда, ее модель была подороже – более 20 тысяч «деревянных». Но увы, смартфон женщина так и не получила.

«Перечисляя деньги в качестве задатка незнакомым людям, вы не имеете гарантий их возврата в случае, если сделка не состоится», - предостерегают сотрудники МВД. – «Не следует слепо доверять информации, размещенной в Интернете».

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ИСТОЧНИК KP.RU