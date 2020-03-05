Видео: андроидный робот танцует брейк-данс в Иркутске
В Сети появилось забавное видео танцующего робота, созданного иркутскими школьниками для фестиваля «РобоФест-2020». Во время его проведения 18-20 марта в Москве состоится конкурс «Андроидные роботы», где и предстоит блеснуть талантом умной машине из Приангарья.
Кроме Иркутска, роботы в столицу поедут из Омска, Томска, Северска, Мурманска, Владимира, Санкт-Петербурга и других городов России.
«Соревнование «Андроидные роботы» длится в течение двух дней и включает два выступления: обязательный и произвольный танцы», - сообщают организаторы конкурса.
В общей сложности, на фестивале «РобоФест-2020» на танцпол выйдут 23 андроида.
Видео: андроидный робот танцует брейк-данс в Иркутске.Умную машину создали школьники Иркутска для фестиваля "РобоФест-2020"
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