5 Март 2020 2020-03-05T05:30:49+03:00

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В Сети появилось забавное видео танцующего робота, созданного иркутскими школьниками для фестиваля «РобоФест-2020». Во время его проведения 18-20 марта в Москве состоится конкурс «Андроидные роботы», где и предстоит блеснуть талантом умной машине из Приангарья.

Кроме Иркутска, роботы в столицу поедут из Омска, Томска, Северска, Мурманска, Владимира, Санкт-Петербурга и других городов России.

«Соревнование «Андроидные роботы» длится в течение двух дней и включает два выступления: обязательный и произвольный танцы», - сообщают организаторы конкурса.

В общей сложности, на фестивале «РобоФест-2020» на танцпол выйдут 23 андроида.

Видео: андроидный робот танцует брейк-данс в Иркутске.Умную машину создали школьники Иркутска для фестиваля "РобоФест-2020"

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ИСТОЧНИК KP.RU