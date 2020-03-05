Где в Сибири выше зарплаты
В Иркутской области доходная планка выше, чем в среднем по Сибири. По данным Новосибирскстата, средняя получка в регионе – 45 тысяч 885 рублей. Тут, правда, надо сделать серьезную скидку «на севера». Как сообщает само ведомство, несмотря на то, что наиболее высокий уровень зарплаты зарегистрирован в Красноярском крае – 49 тысяч 623 рубля, на втором месте – Приангарье, на третьем Томская область - 43 тысячи 718 рублей.
«Это связано с особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента», - поясняют эксперты Новосибирскстата.
В реальности это выглядит так: чем больше в регионе районов, которые приравнены к территориям Крайнего Севера из-за морозов, удаленности от центра и тяжелых условий жизни, тем выше в них средние зарплаты. А надо еще учесть, что и в Иркутской области, и в Красноярском крае сосредоточена добыча нефти, газа и золота, где самые высокие зарплаты. А меньше всего зарабатывают в торговле и общепите.
КОНКРЕТНО
Топ -5 отраслей, где в Иркутской области выше доход
1)Добыча полезных ископаемых – 96004 рубля
2)Финансы, страхование – 62858
3)Наука – 55833
4)Госуправление -55722
5)Транспорт, хранение – 54383
И где мало платят
Общепит и гостиницы – 22967
Торговля 26253
ИСТОЧНИК KP.RU