Где в Сибири выше зарплаты

5 Март 2020 2020-03-05T09:53:30+03:00

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В Иркутской области доходная планка выше, чем в среднем по Сибири. По данным Новосибирскстата, средняя получка в регионе – 45 тысяч 885 рублей. Тут, правда, надо сделать серьезную скидку «на севера». Как сообщает само ведомство, несмотря на то, что наиболее высокий уровень зарплаты зарегистрирован в Красноярском крае – 49 тысяч 623 рубля, на втором месте – Приангарье, на третьем Томская область - 43 тысячи 718 рублей.

«Это связано с особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента», - поясняют эксперты Новосибирскстата.

В реальности это выглядит так: чем больше в регионе районов, которые приравнены к территориям Крайнего Севера из-за морозов, удаленности от центра и тяжелых условий жизни, тем выше в них средние зарплаты. А надо еще учесть, что и в Иркутской области, и в Красноярском крае сосредоточена добыча нефти, газа и золота, где самые высокие зарплаты. А меньше всего зарабатывают в торговле и общепите.

КОНКРЕТНО

Топ -5 отраслей, где в Иркутской области выше доход

1)Добыча полезных ископаемых – 96004 рубля

2)Финансы, страхование – 62858

3)Наука – 55833

4)Госуправление -55722

5)Транспорт, хранение – 54383

И где мало платят

Общепит и гостиницы – 22967

Торговля 26253

ИСТОЧНИК KP.RU