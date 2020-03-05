2020-03-05T09:53:30+03:00
Экономика

Где в Сибири выше зарплаты

Средняя зарплата в регионе составила 40 тысяч 880 рублей
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
Где в Сибири выше зарплаты.Где в Сибири выше зарплаты.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Иркутской области доходная планка выше, чем в среднем по Сибири. По данным Новосибирскстата, средняя получка в регионе – 45 тысяч 885 рублей. Тут, правда, надо сделать серьезную скидку «на севера». Как сообщает само ведомство, несмотря на то, что наиболее высокий уровень зарплаты зарегистрирован в Красноярском крае – 49 тысяч 623 рубля, на втором месте – Приангарье, на третьем Томская область - 43 тысячи 718 рублей.

«Это связано с особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента», - поясняют эксперты Новосибирскстата.

В реальности это выглядит так: чем больше в регионе районов, которые приравнены к территориям Крайнего Севера из-за морозов, удаленности от центра и тяжелых условий жизни, тем выше в них средние зарплаты. А надо еще учесть, что и в Иркутской области, и в Красноярском крае сосредоточена добыча нефти, газа и золота, где самые высокие зарплаты. А меньше всего зарабатывают в торговле и общепите.

КОНКРЕТНО

Топ -5 отраслей, где в Иркутской области выше доход

1)Добыча полезных ископаемых – 96004 рубля

2)Финансы, страхование – 62858

3)Наука – 55833

4)Госуправление -55722

5)Транспорт, хранение – 54383

И где мало платят

Общепит и гостиницы – 22967

Торговля 26253

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сборная Венгрии стала первым финалистом чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске
Где в Сибири выше зарплаты
ГУ МЧС предупреждает: в Тайшете, Братске и Качуге ожидаются метель и сильный ветер
Водитель из Тулуна заплатил более 800 тысяч жене пешехода, которого он сбил
Финалисты олимпиады Кружкового движения НТИ отразили хакерскую атаку на умный дом
Участники студенческого проекта обсудили предложения в стратегию развития региона со специалистами ТПП Восточной Сибири
«Ростелеком» завершил создание «Системы-112» в Иркутской области
Сборная Нидерландов обыграла Японию в матче за 5-8 места чемпионата мира по хоккею с мячом 2020
Сибиряк поймал наркоторговку и сдал ее полиции
Видео: андроидный робот танцует брейк-данс в Иркутске
Детям, чьи родители-алиментщики пропали без вести, назначат пенсии по потере кормильца
Ущерб от падения снега на автомобиль выплатит управляющая компания в Иркутске
Сибиряк проник в дом своего начальника под видом следователя, чтобы собрать компромат
Программу сохранения памятников деревянного зодчества разработают в Иркутской области