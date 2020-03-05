2020-03-05T16:22:29+03:00
Общество

Татуировки в виде скрещенных пальцев: 17-летнего парня уже три дня ищут в Братске

Молодой человек пропал 2 марта
Мария КНЯЗЕВА
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Татуировки в виде скрещенных пальцев: 17-летнего парня уже три дня ищут в БратскеТатуировки в виде скрещенных пальцев: 17-летнего парня уже три дня ищут в БратскеФото: ГУ МВД по Иркутской области
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В Братске разыскивают несовершеннолетнего воспитанника «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей». В понедельник днем 2 марта он вышел из учреждения и больше уже туда не возвращался.

«Приметы Егора Шаповалова – на вид 17 лет, рост 170-175 см, телосложение плотное, темно-русые волосы, был коротко острижен, карие глаза», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

При выходе из Центра, который расположен, кстати, в районе Падун, Егор был одет в пуховик синего цвета, черные брюки и такого же цвета кроссовки.

У 17-летнего парня имеются также и особые приметы – это татуировки с изображением скрещенных пальцев на запястьях обеих рук. Рисунки находятся на внутренней стороне руки. Если вы видели пропавшего молодого человека, звоните 02 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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