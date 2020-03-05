Выбросила сверток посреди улицы: сибиряк поймал наркоторговку и сдал ее полиции

Женщина медленно шагает по окраине города, останавливается, озирается по сторонам, а затем достает руки из карманов пуховика, резко бросает в сугроб сверток и фотографирует его на телефон. Свидетелем такого странного поведения дамы стал 32-летний житель Усть-Илимска Семен Петручак (имя и фамилия изменены по просьбе героя публикации), когда возвращался с работы домой.

- Сразу догадался, что она бросила наркотики, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Семен. – Про так называемых «закладчиков» я слышал и раньше, знаю, как они «работают». Да что говорить, у меня столько друзей в Усть-Илимске от этой дряни погибло. Поэтому сразу подошел к ней и громко спросил: «Ты чего там выкинула?».

Женщина, которая судя по всему, и не заметила, как прохожий наблюдал за ее действиями, неуверенно сказала, что, мол, просто докурила сигарету, и выбросила бычок в снег. Семен, не стал верить ей на слово и попросил показать этот самый окурок. Пока он осматривал сугроб, женщина бросилась наутек.

- Никаких сигарет в снегу, конечно, не было, - продолжает Семен. – Я сразу нашел тот самый пакетик, обвязанный изолентой. Поднял его, благо был в перчатках, и бросился вдогонку. Поймал, когда она выбежала на оживленную улицу и едва не попала под колеса проезжающего автомобиля.

Одной рукой держа беглянку, Семен второй начал набирать номер полиции. Но дожидаться наряда не потребовалось. В нескольких метрах на дороге уже стоял экипаж, который разбирался в причинах ДТП. Туда мужчина и привел пойманную даму. Женщина оказалась 34-летней «гастролершой» из Братска, она распространяла синтетические наркотики по Усть-Илимску. И точка, где ее поймал Семен, оказалась не единственной. Позже по городу нашли еще несколько ее закладок.

- Даже страшно представить, если бы эту дрянь нашли и употребили дети, - говорит Семен.

В отношении задержанной женщины уже возбуждено уголовное дело. Ну а неравнодушного сибиряка, который накрыл сбыт смертельных веществ, на днях наградил начальник МВД России «Усть-Илимский» Игорь Коленюк. Кстати, мужчина, признается, ловит наркоторговцев уже не в первый раз.

- В гаражном кооперативе, где ставлю машину, уже приходилось один раз задерживать этих закладчиков, - говорит Семен. – На суд этой женщины не пойду, и вообще не хочу светиться. Просто, если увижу еще раз таких наркоторговцев, поступлю точно также: поймаю и сдам полиции.

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