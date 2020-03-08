8 Март 2020 2020-03-08T05:43:27+03:00

Братчанка приютила потерявшегося ребенка и передала его полиции. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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Одиноко гуляющего мальчика заметила жительница одного из дачных поселков Братска Ирина Феденкова. Женщина не стала проходить мимо, подошла к ребенку, расспросила его, и выяснив, что он потерялся, повела к себе домой, а по пути вызвала полицию. Оказалось, что первоклассника уже несколько часов разыскивали родители и экипажи ППС. Уже через час мальчик вернулся домой.

В преддверии Международного женского дня полицейские решили поощрить Ирину Феденкову. Начальник Управления Юрий Мирошник вручил женщине благодарственное письмо и цветы в честь праздника.

- Проявленное неравнодушие и активная гражданская позиция этой женщины являются достойным примером для окружающих, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU