2020-03-11T05:20:23+03:00
Общество

Иркутянин подобрал чужой пистолет и выстрелил из него во время ссоры с женой

Житель Иркутска год хранил у себя оружие
Мария КНЯЗЕВА
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Иркутянин подобрал чужой пистолет и выстрелил из него во время ссоры с женойИркутянин подобрал чужой пистолет и выстрелил из него во время ссоры с женойФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Разборки на дорогах и даже парковках с драками – не редкость. Интернет пестрит роликами с видеорегистраторов. Изредка в таких случаях разгоряченные водители хватаются за оружие. Спор из-за парковки возник в одном из дворов м-на Синюшина гора в Иркутске.

Тогда, в 2018 году, компания молодых парней начали оскорблять мужчину за неправильную парковку. Во время перепалки один из недовольных «стоянкой» достал пистолет и выстрелил в машину. Автомобиль остался цел, однако, владельцу такой поворот явно пришелся не по душе. Он схватил лопату и начал отмахиваться от обидчиков.

Делал он это настолько убедительно, что компания, испугавшись, разбежалась, а тот самый стрелок, улепетывая, и вовсе выронил оружие. Водитель подобрал пистолет и забросил в багажник.

О том, что мужчина хранит у себя чужое оружие, стало известно только через год во время очередных «разборок» во дворе. На этот раз иркутянин, будучи выпившим, выяснял отношения со своей супругой и случайно выстрелил из того самого пистолета. На звук выстрела среагировал проходящий полицейский. На его обещание вызвать подкрепление автомобилист толкнул его. Когда подвыпившего успокоили, было заведено два уголовных дела по статьям «Незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия» и «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Накануне прошло судебное заседание.

«Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев условно с испытательным сроком – 2 года», - сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.

Кроме того, судья обязал виновного обратиться на прием к врачу-наркологу за консультацией и если потребуется пройти курс лечения от алкоголизма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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