10 Март 2020 2020-03-10T04:40:09+03:00

Владелец сделал незаконный съезд к своему кафе, теперь оплатит его демонтаж Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Удобный заезд на парковку к месту общественного питания с главной дороги – одна из главных составляющих успеха. Так решил предприниматель в Усольском районе Иркутской области и сделал съезд к своему придорожному кафе.

Однако, мужчина не учел, что организовать «дорогу» можно не менее чем в 600 метрах от перекрестка.

- Предприниматель соорудил подъезд в 180 метрах от кольцевой развязки, - сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области. – Это может привести к аварийным ситуациям.

Добровольно убрать подъездные пути владелец общепита отказался. Их демонтировали специалисты по решению суда. Теперь мужчине предстоит оплатить их работу – это проконтролируют судебные приставы.

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ИСТОЧНИК KP.RU