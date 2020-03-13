13 Март 2020 2020-03-13T04:04:59+03:00

Школьник пропал после рыбалки с другом на турбазе в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Пропал по дороге домой. В городе Усть-Илимск Иркутской области идут поиски 17-летнего школьника Романа Морозова. Он 7 марта на несколько дней уехал с другом на рыбалку в район турбазы на левом берегу Усть-Илимском водохранилище, но домой спустя назначенное время – 11 марта - так и не вернулся.

«Его друг позвонил мне 11 марта и спросил, пришел ли сын домой», - рассказала полицейским мама пропавшего. – «Сказал, что Рома ушел с турбазы раньше».

Связаться с сыном у 40-летней женщины не получилось, тогда она обратилась в полицию. На поиски парня тут же отправились более двух десятков сотрудников МВД, кинологи с собаками, волонтеры и спасатели МЧС. На снегоходах обследуются возможные маршруты школьника, опрашиваются его друзья, родственники.

«Приметы Романа Морозова: на вид 17-18 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие», - сообщает пресс-служба ОГИБДД МО МВД России «Усть-Илимский».

Роман Морозов пропал в Усть-ИлимскеФото: ГУ МВД по Иркутской области

В момент исчезновения Роман был одет в синюю вязаную шапку, черную осеннюю куртку, черные джинсы, бордовый джемпер, черные зимние кроссовки.

Как отметили полицейские, поиски осложняются тем, что в районе накануне выпало большое количество снега.

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ИСТОЧНИК KP.RU