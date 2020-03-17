Дала полицейскому пощечину: иркутянка заплатит штраф 25 тысяч рублей

17 Март 2020 2020-03-17T05:06:12+03:00

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Пили алкогольные напитки, пели песни и все это прямо на детской площадке в Иркутске. Так провести свой досуг решили две подруги августовской ночью в прошлом году. Неудивительно, что такое поведение не понравилось жителям домов, расположенных рядом, и они вызвали полицию.

Приехавший на место полицейский сообщил девушкам, что они нарушают закон и потребовал проехать в отдел.

«Подруги отказались выполнить законные требования сотрудника полиции, продолжив нарушать общественный порядок», - сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутска. – «В связи с этим сотрудник полиции, взял за правую руку подсудимую, которая в свою очередь нанесла ему один удар ладонью левой руки в область правой скулы».

Было возбуждено уголовное дело по 1 части статьи 318 «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

В суде ранее несудимая 25-летняя иркутянка свою вину признала, раскаялась и попросила прощения. Ей назначили наказание в виде штрафа в 25 000 рублей в бюджет государства. Девушке разрешили выплачивать его частями – по 5000 тысяч в течение 5 месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU