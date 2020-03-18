18 Март 2020 2020-03-18T06:01:01+03:00

Иркутянин превратил свою квартиру в плантацию конопли. Фото: УФСБ России по Иркутской области.

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Собственную двухкомнатную квартиру оборудовал в лабораторию по выращиванию конопли, 30-летний житель Иркутска. Выращивал ее он круглый год, и для этого даже поставил систему вентиляции. Во время обыска, сотрудники ФСБ нашли в жилище сибиряка более 11 килограммов растений. Также у него изъяли около 100 граммов готового легкого наркотика, планируемого им к употреблению и продаже.

- Производство и сбыт наркотических средств являлись основным средством заработка иркутянина на протяжении полутора лет, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области. - Вместе с расширением лаборатории ботаник активно развивал сеть реализации наркотиков. Задержали его сотрудники военной контрразведки ФСБ в феврале 2019 года.

Ну а на днях мужчина услышал приговор суда. Его приговорили к 8 годам лишения свободы условно.

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ИСТОЧНИК KP.RU