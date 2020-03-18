2020-03-18T06:01:01+03:00
Происшествия

Иркутянин превратил свою квартиру в плантацию конопли

Мужчину осудили на 8 лет условно
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Иркутянин превратил свою квартиру в плантацию конопли. Фото: УФСБ России по Иркутской области.Иркутянин превратил свою квартиру в плантацию конопли. Фото: УФСБ России по Иркутской области.
Изменить размер текста:

Собственную двухкомнатную квартиру оборудовал в лабораторию по выращиванию конопли, 30-летний житель Иркутска. Выращивал ее он круглый год, и для этого даже поставил систему вентиляции. Во время обыска, сотрудники ФСБ нашли в жилище сибиряка более 11 килограммов растений. Также у него изъяли около 100 граммов готового легкого наркотика, планируемого им к употреблению и продаже.

- Производство и сбыт наркотических средств являлись основным средством заработка иркутянина на протяжении полутора лет, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области. - Вместе с расширением лаборатории ботаник активно развивал сеть реализации наркотиков. Задержали его сотрудники военной контрразведки ФСБ в феврале 2019 года.

Ну а на днях мужчина услышал приговор суда. Его приговорили к 8 годам лишения свободы условно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30 миллионов рублей на конопле: обманувшая более 40 человек иркутянка заключена под стражу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Игорь Кобзев о лесных пожарах: необходимо работать на их предупреждение
Игорь Кобзев о лесе: нужна тотальная цифровизация и контроль вырубки древесины
Игорь Кобзев о жилье: объем ввода домов в Иркутской области должен вырасти до 1,5 миллионов квадратных метров в год
Жительнице Бурятии, пострадавшей от укусов собаки, выплатили компенсацию
Выплата областного материнского капитала в Приангарье продлена до 2026 года
Послание врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева проходит 18 марта
Иркутянин превратил свою квартиру в плантацию конопли
«Ростелеком» и органы власти Иркутской области обсудили темпы цифровизации региона
Коронавирус не подтвердился у госпитализированной иркутянки, прилетевшей из Австрии
Иркутяне скупают в магазинах муку, консервы и гигиенические товары
Внимание, пешеход: полицейские проводят рейды на дорогах Иркутска
Праздник чтения «День Ч» прошел в Усть-Куте при поддержке ИНК
Ангарчанин, играя на бирже, «подарил» мошенникам 4 тысячи евро
Иркутская авиакомпания приостановила полеты в Азербайджан и Узбекистан из-за коронавируса
Краснокнижные байкальские осетры погибли в Бурятии из-за герпесвирусной болезни
7 братчан попали за решетку за мошенничество с материнским капиталом
Узнал по ориентировке: полицейский из Иркутска по дороге на работу задержал грабителя