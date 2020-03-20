Сроки досрочной сдачи ЕГЭ перенесли из-за коронавируса в Иркутской области

20 Март 2020 2020-03-20T07:21:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 20 марта, должна была начаться досрочная сдача ЕГЭ в Иркутской области. Планировалось, что экзамены по предметам будут проходить до 13 апреля. Однако, пандемия коронавируса в мире внесла изменения и в образовательные процессы. Вузы Прианграрья уже перешли на дистанционное обучение, теперь пришли и новости для тех, кто собрался поступать в эти самые вузы – для школьников старших классов и абитуриентов – сроки досрочной сдачи ЕГЭ перенесли из-за коронавируса.

«Участники досрочного периода смогут сдать экзамены в основной период с 25 мая по 29 июня», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Изменения внесены в расписание экзаменов, утвержденное совместным приказом Минпросвещения и Рособрнадзора РФ».

В Иркутской области досрочно сдать ЕГЭ хотели 357 человек, в основном это выпускники прошлых лет. Теперь у них будет больше времени, чтобы лучше подготовиться к проверке знаний и получить большее количество баллов. Отмечается, что если по уважительным причинам человек не сможет сдать экзамен в новый день, есть возможность прийти на него с выпускниками этого года.

«Рособрнадзор организует проверку работ всех, кто будет сдавать ЕГЭ в резервные дни, в ускоренном режиме, чтобы все они вовремя получили свои результаты и успели подать документы в выбранные вузы», - сообщил пресс-службе Правительства региона врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Для тех, кто планировал сдать экзамены в марте-апреле из-за назначенных курсов лечения и реабилитации, экзамены проведут прямо в медучреждениях или на дому.

Что касается выпускников этого года им пока волноваться не о чем – даты сдачи ЕГЭ остаются прежними. Девятиклассники, а их в этом году в регионе 27 000 человек, пройдут аттестацию, как и планировалось, с 25 мая по 3 июня.

Читайте также:

Рейсы из Иркутска во Вьетнам отменяют из-за коронавируса. Власти этой страны приняли решение отправлять иностранцев на двухнедельный карантин, поэтому рейсы из Иркутска во Вьетнам пока не нужны (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU