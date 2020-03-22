МЧС: 23 марта в Иркутской области ожидается сильный ветер, мокрый снег и гололед
Весна, похоже, только на календаре. Сотрудники МЧС по Иркутской области предупреждают: в понедельник, 23 марта, ожидается холодная, ветреная, снежная погода. Почти зима.
- Местами по области будет западный, северо-западный ветер до 17-22 метров в секунду, в западных и северных районах порывы аж до 25-27 метров в секунду, - сообщают спасатели. - Пойдет мокрый снег, разыграются метели, на дорогах начнется гололед. А в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин.
Вот такой вот сюрприз нам преподносит небесная канцелярия. Только сугробы подтаяли, и снова снегопад. Да еще и с бурей. Лучше в такую погоду лишний раз никуда не ходить и по возможности не ездить.
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ИСТОЧНИК KP.RU